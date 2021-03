F1, Valtteri Bottas: “nos últimos anos tudo tem sido tudo à prova de bala”

Valtteri Bottas admite que este não foi o começo ideal para a Mercedes mas está convicto que a equipa vai reagir bem e ultrapassar o tempo perdido. Uma troca de caixa de velocidades de manhã, cerca de três horas e meia perdidas marcaram a manhã da Mercedes. À tarde, Lewis Hamilton deparou-se com um pista muito escorregadia, mas quando esta melhorou, o campeão em título nunca foi capaz de fazer melhor que que ficar a 2.2s da frente. E de repente, já lá vai um terço do tempo de testes este ano: “Na verdade, o bom este ano é que se falharmos alguma corrida, podemos recuperar o atraso, devido à limitação da quilometragem. Esperamos poder recuperar, se não tudo, pelo menos a maior parte dele. Anseio por dois dias bons nos próximos dias” disse Bottas, que quando foi confrontado pelo jeito que teria dado à Mercedes ter feito o dia de filmagens, onde provavelmente o problema com a caixa de velocidades do W12 se revelaria: “Agora é muito fácil dizer isso, claro que sabendo o que sabemos hoje, tê-lo-íamos feito antes.

Mas nos últimos anos tudo tem sido tudo à prova de bala, e muita coisa já foi testada no dyno, etc. Tenho a certeza de que isso será revisto para o próximo ano”, disse.