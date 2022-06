F1, Valtteri Bottas: “No final de 2018, quase parei…” | AutoSport

Valtteri Bottas revelou ao podcast da revista Motorsport ‘My Big Break’ que quase desistiu da Fórmula 1, frustrado por não ter conseguido bater o colega de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, durante o seu tempo como colegas de equipa. Como se sabe, o finlandês rumou à Alfa Romeo, onde está a fazer uma boa época.

“No final de 2018, quase parei. Estive tão perto só pelo facto de não conseguir compreender e aceitar o facto de não ter conseguido bater o Lewis nesses dois anos. Coloquei muita pressão sobre mim próprio.

No final de 2018, especialmente quando comecei a ter um papel mais de apoio na equipa, não consegui aguentar, esforcei-me muito. Não foi nada divertido. As últimas quatro ou cinco corridas de 2018 foram dolorosas. Tens que desfrutar da F1… mas não foi nada divertido”.

“Mas depois tive uma boa pausa entre as duas temporadas, e pensei bem nas coisas. E encontrei a motivação, vontade e a alegria no desporto. No ano seguinte, penso que foi o meu melhor ano. Mas a consistência do Lewis durante a época, não consegui igualar”, disse Valtteri Bottas. O finlandês fez bem em manter-se, pois não é preciso perceber muito de F1 para entender que este defrontava um dos melhores pilotos de todos os tempos e não o conseguir bater é apenas sinal que não chegava a esse nível, mas como Bottas continua a provar, é um bom piloto de F1.

Talvez Hamilton esteja agora já na fase descendente da sua carreira e George Russell o bata, mas ainda é cedo, para quem pensa isso, atirar foguetes…