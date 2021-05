F1, Valtteri Bottas: “Não vou desistir do título” | AutoSport

Apesar do péssimo arranque de época, com prestações abaixo do esperado e da grande diferença de andamento para Lewis Hamilton, Valtteri Bottas não deita a toalha ao chão e não desistiu da luta pelo título, afirmando que não está incomodado com a possibilidade de ter de ser o número dois da equipa:

“Não estou preocupado em ser honesto, de forma alguma. Sei que agora há uma pequena diferença, mas é muito cedo. Não vale a pena começar a pensar sobre isso. Há ainda uma enorme quantidade de pontos. Não vou desistir do objetivo para este ano. Acredito que o trabalho árduo compensará, por isso continuarei a trabalhar arduamente e continuarei a acreditar. Eu sei que os resultados virão. Ainda não fiz uma corrida limpa, há sempre alguma coisa, um acidente ou um problema com uma paragem nas boxes ou o que quer que seja, por isso estou ansioso por ter uma corrida limpa e lutar pela vitória. E vai ser uma batalha épica, estou definitivamente pronto”.