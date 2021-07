F1: Valtteri Bottas não vê uma solução clara para o Acordo de Cavalheiros | AutoSport

O famoso Acordo de Cavalheiros que tantas vezes tem sido referido nos últimos meses, com alguns pilotos acusados de desrespeitar o acordo. Para Valtteri Bottas não há uma solução clara para esta questão.

A questão do Acordo de Cavalheiros foi levantada com alguns dos pilotos a apontarem o dedo a Nikita Mazepin por não respeitar o acordo. Mas temos visto outros pilotos a terem comportamentos na qualificação que vão contra o Acordo que diz que não há ultrapassagens na volta de lançamento da qualificação no último setor.

Vimos na qualificação no GP da Áustria que esse acordo foi ignorado mas Bottas defende que não é uma questão fácil de resolver:

“Penso que o Acordo de Cavalheiro às vezes parece que existe, outras vezes não. Mas penso que continua a ser muito bom em termos do final da volta, como o exemplo da última curva. Por vezes a situação é puramente que ou se ultrapassa alguém ou se é ultrapassado e depois há o risco de não se fazer a volta. É assim que as coisas são. Penso que em termos de regulação não pensei qual pode ser a solução certa”.

“Normalmente, tendemos a tentar encontrar o teu lugar antes da última curva, e na altura em que chegas à última curva, então as pessoas têm um certo respeito”, disse Bottas. “Sinto que há tantos carros diferentes a fazer diferentes tipos de outlaps. Alguns carros precisam de outlaps mais rápidas, como nós no fim-de-semana. Alguns carros vão devagar, por isso é preciso equilibrar isso e tentar fazer com que os pneus funcionem. É por isso que durante a outlap há ultrapassagens e trocas de lugares “.