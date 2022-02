F1: Valtteri Bottas não partilha da ideia do efeito oscilatório ser “uma questão de segurança” | AutoSport

O efeito oscilatório (porpoising) tem sido um tema repetido, depois de ter causado algumas dores de cabeça às equipas durante os 3 dias dos testes de pré-temporada em Barcelona. Ontem demos conta que George Russell é da opinião que o efeito oscilatório, resultante das alterações regulamentares e do design desta geração de monolugares, “pode ser uma verdadeira questão de segurança se ficar fora de controlo”. O piloto da Mercedes acrescentou ainda que,“obviamente, num cenário de corrida, numa reta isto acontecer, não vamos abrandar.”

O seu colega de profissão, Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo, não partilha dessa preocupação. “Por agora não penso que seja uma questão de segurança”, disse Bottas. “Penso que é apenas a forma como a aerodinâmica do carro funciona. (…) Não me parece que vá ser uma grande preocupação. Como equipa, precisamos de trabalhar em torno disso e temos de nos certificar de que o carro é suficientemente fiável segundo estes regulamentos e acontece isso em todas as equipas”.

Para o piloto finlandês, com o passar do tempo e do desenvolvimento dos carros, o efeito oscilatório será cada vez menos sentido e deixará de causar apreensão. “Agora é um grande ponto de discussão, mas imagino que quando a época começar, as equipas compreenderão cada vez mais, será menos um problema e menos um ponto de discussão”.