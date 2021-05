F1, Valtteri Bottas: “não estou aqui para deixar passar, estou aqui para correr” | AutoSport

Valtteri Bottas deixou claro que poderia ter deixado passar Lewis Hamilton mais cedo na corrida, mas deixou também claro que está ali para competir e não para deixar passar outros pilotos: “Estou aqui para correr, não para deixar passar…”.

A atitude de Bottas sucede para deixar uma mensagem a dizer que não gostou do que lhe foi dito via rádio e se virmos bem as coisas isto não teria sucedido em 2017, 2018, provavelmente também não em 2019, mas recentemente o piloto finlandês já percebeu que a sua latitude na equipa é cada vez menor, podendo este ser mesmo o seu último ano na Mercedes. É que com uma mudança de conceito e regras, não faz sentido à Mercedes manter George Russell de fora, quando já sabe que este está mais do que pronto a assumir o lugar.

O risco do inglês permanecer na Williams é ter um ano muito mau e criar dúvidas.

Voltando a Bottas, a equipa avisou Bottas várias vezes que Hamilton estava a chegar e disse-lhe para não fazer o seu companheiro de equipa perder tempo, mas Bottas não facilitou muito, pois Hamilton perdeu 1.3 segundos nessa volta em comparação com as voltas antes e imediatamente após a mudança: “Definitivamente poderia tê-lo deixado passar mais cedo, mas também estava a fazer a minha própria corrida”, disse Bottas à Sky. “Estava a tentar tirar Charles da minha janela das boxes para poder parar novamente e tentar marcar o ponto extra. Portanto, o principal na minha mente era a minha própria corrida. Disseram-me para não o atrasar demasiado, mas como disse, estava a fazer a minha corrida. E não estou aqui para deixar passar, estou aqui para correr. São assim as coisas!”.

Não houve problema, mas podia ter havido…