F1, Valtteri Bottas: “Não esperava muito deste ano” | AutoSport

Foi um ano de altos e baixos para Valtteri Bottas, na sua primeira época na Alfa Romeo. O piloto finlandês entende que este é um projeto a longo prazo e, por isso não se importou de fazer compromissos.

A Sauber contratou Valtteri Bottas a pensar no futuro, num projeto a médio prazo em que o ex-piloto da Mercedes desempenha um papel importante. Bottas admitiu que não esperava um grande ano e que entende a caminhada da equipa:

“Presumi que quando me juntei à equipa, era um projeto para x anos à frente. Preferi sacrificar-me este ano para darmos um passo melhor no próximo ano. Não esperava muito deste ano, vamos ser honestos. Estou definitivamente pronto para jogar o longo jogo. Vamos concentrar-nos no próximo ano”.