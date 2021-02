F1, Valtteri Bottas: “Motivação para provar que as pessoas estão erradas”

Valtteri Bottas continua motivado a provar aos seus críticos que tem o que é preciso para ser campeão. O piloto falou da motivação que tira dos comentários negativos:

“Eles realmente motivam-me bastante”, disse o finlandês numa entrevista ao Motorsport.com. “Aprendi a não deixar que este tipo de coisas me afetasse. Tento evitar essa negatividade. Mas não importa o que se faça, haverá sempre negatividade: às vezes menos, outras vezes mais e é o mesmo com as críticas. Mas é uma motivação provar que as pessoas estão erradas. Sem dúvida. E penso que já o disse antes: às vezes não percebo porque é que há esse tipo de crítica.”

“Acho que há sempre uma razão. Mas eu não conheço essa razão e, mais uma vez, não estou na posição deles. Portanto, não faço ideia do que lhes vai na cabeça”.

“Penso que as pessoas que realmente compreendem bem o desporto e, olham para os detalhes compreendem… Mas há muitos, com certeza, como, em qualquer desporto, há sempre comentadores de sofá que podem subestimar as coisas.

“Do meu lado, posso dizer que não é um trabalho fácil”, Bottas fez questão de sublinhar. “Se olharmos para os números, Lewis é o piloto mais bem sucedido da história da F1, e eu preciso de o enfrentar com velocidade e consistência decente, fim-de-semana após fim-de-semana. Portanto, sim, não é um lugar fácil de estar.

“Mas isso motiva-me, e esse é o objetivo para mim tentar vencê-lo. Isso vai manter-me em movimento e vai manter-me a trabalhar para chegar ao próximo nível”.

“Há alturas em que tenho tido dificuldade para compreender como é que Hamilton faz certas coisas: se é uma única curva, ou se tem sido um stint numa determinada pista com um determinado composto de pneus”.

Ele acrescentou, no entanto, que “há sempre razões e nós tentamos sempre entender essas razões. Sei que a equipa tem engenheiros bastante inteligentes, por isso podem sempre desenterrar as razões e dar-me uma explicação e dizer-me como posso tentar igualar isso ou fazer melhor”.

