F1: Valtteri Bottas mostra-se despreocupado face a rumores de Vettel

Valtteri Bottas não se mostra minimamente preocupado com os rumores que circulam quanto à possibilidade da Mercedes contratar Sebastian Vettel para a temporada de Fórmula 1 de 2021. Com o alemão a sair da Ferrari no final de 2020, especula-se que estará em linha para substituir Bottas na Mercedes, pois o finlandês, como tem acontecido sempre nos últimos anos, termina contrato. No entanto, para Bottas isto não é nada de novo: “É o mesmo que todos os anos para mim. Acho muito engraçado que, nem com uma única corrida feita, esteja a haver pessoas a conseguir o meu lugar. Isso fez-me rir! Portanto, não há pressão deste lado. Tenho o meu objetivo claro para a época na minha mente. As coisas vão-se resolver duma forma ou de outra, seja o que for que vá acontecer. Não tenho qualquer tipo de stress em relação a isso”, disse Bottas à Sky Sports F1. Sendo verdade que se pode argumentar que Vettel é uma opção mais atrativa do que os anteriores concorrentes para o lugar, como por exemplo Esteban Ocon, Bottas insiste que não tem motivos para preocupação.

Acreditamos que para já, pode não ter motivos para se preocupar, mas ou “dá uma de Rosberg” em 2020, ou para o ano George Russell está pronto para assumir o seu lugar. E para o ano é já dentro de seis meses.