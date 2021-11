F1, Valtteri Bottas: “Mensagem rádio? Talvez não fosse o momento mais oportuno” | AutoSport

Valtteri Bottas não gostou muito do timing mensagem rádio de Toto Wollf: “Vá lá, Valtteri, apanha esses carros”.

Nesta altura do campeonato, para o finlandês já não é tempo de ‘engolir desaforo’, mas a verdade é que enquanto enquanto Verstappen, que arrancou um lugar atrás dele na grelha, ganhou posições, Bottas fez o caminho inverso.

Ao encontrar-se a correr atrás de rivais que habitualmente se encontram no meio do pelotão, Bottas recebeu uma mensagem de rádio a dizer “vamos lá Valtteri, apanha estes carros” de Wolff. A partir daí, Bottas voltou a progredir em pista, chegou mesmo a ter um pódio na mira, até que sofreu um furo que lhe custou muito tempo: “É normal que ele tenha dito isso, ele está a viver o momento, mas eu estava a tentar e foi surpreendente quando recebi a [mensagem]…talvez o momento não fosse o mais oportuno, mas sem problemas”, disse Bottas citado pelo GP Fans.