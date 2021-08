F1, Valtteri Bottas: “Lewis disse-me que gostaria que fosse seu companheiro de equipa” | AutoSport

O anúncio do piloto escolhido pela Mercedes para fazer dupla com Lewis Hamilton em 2021, deveria ser feito antes do GP da Bélgica, que se realiza no próximo fim de semana. Numa entrevista ao casal Wolff durante a semana passada, Toto disse que não tinha nada a dizer sobre esse assunto, mas que em setembro seria tornado público a sua escolha. Com tantos avanços e recuos, a história tem nuances de telenovela.

Numa entrevista ao canal MTV, Valtteri Bottas abordou esta questão, afirmando que Lewis Hamilton o preferia como companheiro de equipa, isto depois do britânico ter dito anteriormente, que não queria influenciar essa tomada de decisão.

“Sim, Lewis disse-me diretamente que gostaria que eu fosse o seu companheiro de equipa. Juntos podemos funcionar bem. O facto é que os pilotos têm impacto sobre a decisão. Há uma máquina maior por trás que acaba por tomar essas decisões”.

Bottas disse ainda ao canal, que “tudo está a ir na direção certa”, ficando sem se perceber o significado dessa afirmação. “Infelizmente, não há nada a dizer. Resta ver o que acontece. Penso que não haverá notícias num futuro próximo, mas as coisas ficarão claras a seu tempo. Tudo está a ir na direção certa”.

Quanto às suas opções, se um novo contrato com Mercedes não se concretizar, o piloto disse que: “Não posso dizer com quem vamos falar e o que se está a passar, mas as coisas estão a ser discutidas para que possamos encontrar a melhor opção para a próxima época”.