F1: Valtteri Bottas já terá assinado com a Cadillac
Valtteri Bottas terá já assinado contrato com a Cadillac, que prepara a sua entrada na F1, em 2026. O piloto finlandês deverá ser assim a primeira opção confirmada para a equipa americana.
S egundo avançaram RacingNews365 e Formula.hu, o acordo entre as partes deverá estár já concluído e assinado e o piloto finlandês deverá ser oficialmente apresentado já na próxima semana, confirmando assim o rumo da sua carreira após meses de especulação.
Ainda não se sabe se Bottas deixará de imediato o papel de piloto de reserva na Mercedes. A Cadillac pretende realizar alguns testes de preparação ainda em 2025, de modo a ganhar ritmo antes da estreia oficial em 2026, pelo que a transferência antecipada parece um cenário provável.
Atualmente, Bottas cumpre funções de reserva na Mercedes, apoiando Kimi Antonelli no seu ano de estreia na Fórmula 1, além de realizar alguns testes. É um dos pilotos com mais experiência, contando com 246 GP, 10 vitórias, 20 poles e 67 pódios.
Quanto ao segundo piloto da equipa, o cenário permanece em aberto. Sergio Pérez esteve em negociações com os norte-americanos, mas também desperta interesse da Alpine. Paralelamente, outros nomes mais jovens têm sido associados à Cadillac, embora exista alguma dúvida sobre a aposta em pilotos com reduzida experiência na Fórmula 1.
