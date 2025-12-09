F1: Valtteri Bottas já tem o seu assento na Cadillac

Valtteri Bottas encerrou no domingo as suas funções com a Mercedes e, já na manhã seguinte, estava na base da Cadillac, em Silverstone, para iniciar os primeiros trabalhos do novo projeto de 2026, incluindo a análise da monocoque, ajustes preliminares de posição de condução e reuniões de integração. Para a liderança da equipa, a escolha do finlandês foi imediata e estratégica, sobretudo à luz da mudança regulamentar que tornará imprevisível o ponto de partida de todas as equipas.

Graeme Lowdon, chefe de equipa, sublinhou que a capacidade em qualificação de Bottas e a sua consistência ao longo da carreira oferecem à Cadillac uma referência fiável sobre o verdadeiro nível de competitividade do futuro monolugar. Face ao cenário totalmente desconhecido que o regulamento de 2026 irá criar, a equipa procurou um piloto cujo desempenho não oscile, assegurando estabilidade no desenvolvimento técnico.

Setting the foundation 💪 pic.twitter.com/jZD0U3CSx7 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 8, 2025

A experiência do finlandês foi igualmente determinante. Construir um projeto de raiz exige alguém capaz de liderar tecnicamente, orientar o processo de desenvolvimento e manter coesa uma estrutura em rápida transformação — responsabilidades consideradas demasiado pesadas para um piloto jovem. Lowdon frisou ainda que a equipa deseja manter o “verdadeiro Bottas”, tal como surgiu na Sauber: descontraído, autêntico e com humor, características que o tornaram um favorito dos adeptos e que, segundo o responsável, não serão restringidas.

Descrito como “calmo, analítico e muito colaborante”, Bottas encaixa no perfil que a Cadillac procura para dar clareza e continuidade a uma organização que, só este ano, conduziu mais de 9.000 entrevistas e está a desenvolver vários projetos em paralelo. A popularidade do piloto junta-se aos seus atributos técnicos, trazendo energia adicional à equipa. Quanto ao facto de Bottas ter pouca actividade em pista em 2025, Lowdon não demonstra qualquer preocupação, defendendo que a velocidade e a experiência não desaparecem.

Consider Valtteri sat 🤝 pic.twitter.com/MmTuUw6eB3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 8, 2025

“O Valtteri pode ser o Valtteri.”

Graeme Lowdon afirmou:

“Valtteri tem um ritmo de qualificação muito bem conhecido. Derrotou regularmente os seus colegas de equipa ao longo da carreira. Através dele, obtemos uma referência muito precisa do verdadeiro nível do carro. Honestamente, ninguém sabe onde cada equipa estará. É por isso que precisamos de um piloto cujo desempenho não oscile. O Valtteri é exatamente isso.”

“Precisávamos de um piloto que compreendesse como desenvolver um carro e como manter a equipa unida quando tudo à sua volta está a mudar. Isso seria um grande peso para um piloto jovem. Vimos o seu verdadeiro carácter na Sauber. Deram-lhe mais liberdade para ser ele próprio. Não vamos restringir isso. É importante que os adeptos vejam como os pilotos são na realidade. O Valtteri pode ser o Valtteri.”

“Estamos a construir quatro ou cinco projetos ao mesmo tempo. Precisamos de um piloto que traga clareza e continuidade. O Valtteri faz isso naturalmente. É ótimo ver o apoio que o Valtteri e o Sergio Pérez estão a receber. A atividade dos adeptos traz muita energia à equipa.”

“Ele comunica de uma forma que o torna acessível sem afetar a ética de trabalho ou a velocidade. Este desporto precisa de personalidades. A velocidade e a experiência não vão desaparecer. Vamos construir todo o nosso projeto sobre elas.”