F1: Valtteri Bottas interessado na Indy | AutoSport

A IndyCar Series tem suscitado cada vez mais interesse por parte dos pilotos deste lado do Atlântico. Valtteri Bottas é o mais recente “candidato”.

Em declarações aos media no GP dos EUA, Bottas admitiu estar interessado em correr na Indy. Com cada vez mais ex-pilotos de F1 e jovens talentos europeus a olhar para a Indy como uma alternativa à F1, Bottas parece também aberto à ideia de correr no campeonato americano:

“Talvez eu corra nos Estados Unidos (no futuro)”, declarou ele no podcast Kevin Clark durante o fim de semana em Austin. “A Indy é muito interessante, as pistas são boas e as corridas parecem a sério. A competição vem ganhando popularidade, pelo menos na Europa, então vamos ver”.