F1, Valtteri Bottas: “Houve alturas em que coloquei demasiada pressão em mim”

O lado mental é de tremenda importância na competição e quem for mais forte mentalmente tem mais hipótese de ter mais sucesso. Essa tem sido uma das lacunas de Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas não tem conseguido colocar um desafio sério a Lewis Hamilton na luta pelo título. Talento não falta ao piloto finlandês mas o seu lado mental tem deixado o piloto um furo abaixo do campeão britânico, lacuna que o #77 pretende corrigir:

“Ainda penso que do meu lado um dos fatores a melhorar é a consistência”, disse ele. “Muitas vezes estou ao nível que quero, mas depois há vezes em que, por alguma razão, não o faço e sinto que não consegui tirar 100% de mim e da equipa que me rodeia. Apercebi-me de que muito disso é o lado mental das coisas. Por isso estou realmente a tentar concentrar-me em todos os ensinamentos dos anos anteriores e ainda a trabalhar muito com o meu estilo e técnica de condução e a tentar aperfeiçoar o uso dos pneus Pirelli.”

“Muito do trabalho e concentração para mim nesta temporada é o lado mental das coisas. Tentando estar mentalmente no meu melhor, tentando encontrar a forma correta de abordar cada uma das corridas.”

“Em alguns dos meus anos na Fórmula 1 pus demasiada pressão sobre mim próprio. Houve alturas em que havia demasiada pressão do exterior. Também vice-versa, em que não houve pressão suficiente, talvez do meu lado. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio”.

Encontrar esses ganhos de desempenho é a única forma de desafiar Hamilton, acredita Bottas.

“Para este ano, embora Lewis tenha ganho os títulos em todos os anos em que fomos companheiros de equipa que eu estive com a equipa, entrando neste novo ano a começar de novo e com uma nova página, acredito que posso lutar pelo título. Este é, claro, o objetivo final desta época. Esse é o meu objetivo, mas é um longo caminho até lá.”