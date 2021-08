F1, Valtteri Bottas: “Há melhorias a chegar” | AutoSport

O foco das equipas está cada vez mais na próxima época, mas há equipas que ainda poderão trazer melhorias e a Mercedes deverá pertencer a esse grupo. Valtteri Bottas afirmou que há novas partes a chegar, embora o desenvolvimento do carro deste ano esteja concluído.

“O facto é que já não estamos a desenvolver o carro atual na fábrica, mas ainda há melhorias a chegar”, disse Bottas à Hypebeast. “Porque uma vez que se descobre algo no túnel de vento, há ainda uma demora até as peças chegarem ao carro. Tivemos algumas peças novas em Silverstone e espero que tenhamos mais, mas em algum momento isso terá de parar porque obviamente no próximo ano há uma grande mudança de regulamentação e a equipa precisa de equilibrar o desempenho do carro este ano em relação ao próximo.”

Bottas referiu que os regulamentos deste ano afetaram significativamente a equipa:

“Definitivamente, os novos regulamentos e as restrições do lado da aerodinâmica têm-nos afetado”, disse ele. “Apercebemo-nos, nos testes de pré-época, que não tínhamos a mesma quantidade de downforce e aderência no carro que tínhamos no ano anterior. Em última análise, o chassis do carro é o mesmo do ano passado, mas a mudança na aerodinâmica afetou o equilíbrio que tínhamos – provavelmente mais do que afetou a Red Bull. Não tem sido o ano mais fácil nesse sentido, mas ainda há mais que podemos fazer”.