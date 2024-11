F1, Valtteri Bottas: “Há algumas pessoas na Red Bull que não gostam muito de mim”

Enquanto isso, Bottas espera conseguir pontuar pela Sauber antes do fim da temporada de 2024, referindo melhorias na estabilidade do carro, apesar de alguns problemas com subviragem. Ele também está aberto a futuras oportunidades com a General Motors e Cadillac na F1 2026.

Bottas, conhecido pelo seu forte papel de “wingman” na Mercedes, está em conversações com o seu antigo chefe de equipa, Toto Wolff, sobre um possível regresso à Mercedes, embora isso provavelmente aconteça como piloto reserva em 2025. Bottas reconhece os aspetos positivos de regressar à Mercedes, mas ainda está a avaliar as suas opções.

