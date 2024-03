F1, Valtteri Bottas: “fizemos alguns progressos” | AutoSport

Depois de um primeiro Grande Prémio complicado, num dos lados da boxe – Valtteri Bottas, porque Zhou Guany esteve bem, terminando perto dos pontos – o finlandês vê aspetos positivos na primeira corrida do ano: “Tive danos na primeira volta, na primeira curva, o que, obviamente, comprometeu um pouco a corrida. A paragem nas boxes teria sido boa se tivesse sido um pouco mais rápida, mas aprendemos com isso. E vamos tentar evitar esse tipo de situações no futuro. Mas olhando para o ritmo, calculando os danos, tudo, acho que na corrida parecíamos estar num lugar muito mais forte do que numa única volta contra a concorrência. Por isso, fizemos alguns progressos”, começou por explicar Bottas, que falou na abordagem da equipa este ano, que está mais agressiva do que no ano passado: “no fundo, sim, é uma sensação um pouco diferente. Tudo parece diferente, mas também a mentalidade está a chegar ao ponto em que deveria estar. Portanto, há muita esperança com este carro. Ainda há muito para desbloquear.

E penso que é por isso que as pessoas estão entusiasmadas e motivadas”.