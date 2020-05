F1: Valtteri Bottas ficou impressionado com o W11

Valtteri Bottas recordou as primeiras impressões do novo carro para 2020, o W11. Para o #77 da Mercedes, o novo carro é um claro passo em frente comparando com o antecessor.

Bottas não escondeu o optimismo para esta época, tendo sentido as melhorias de imediato, nas primeiras voltas que deu com a nova máquina no circuito de Barcelona, nos testes de inverno:

“Nas primeiras voltas com o W11, sorri porque pude sentir as melhorias desde o ano passado”, disse Bottas durante uma entrevista no canal oficial da Mercedes no YouTube. “É impressionante ver o que a equipa pode fazer durante o inverno, embora não tenha havido muita mudança nas regulamentações. Mas pude sentir as melhorias, o aumento do apoio aerodinâmico, como o carro se comporta mecanicamente, tudo parecia melhor.”

“Eu sabia que iríamos ter hipóteses este ano de fazer novamente muitas coisas boas para alcançar os objetivos que estabelecemos como equipa e para mim como piloto”, acrescentou.

“Fiquei empolgado, e todos da equipa queriam ver como enfrentaríamos os adversários na qualificação e na corrida, com boa fiabilidade. Foi bom, mas queremos manter os pés no chão. ”