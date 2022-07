F1: Valtteri Bottas explica as fraquezas do monolugar da Alfa Romeo | AutoSport

Valtteri Bottas está a ter uma época relativamente positiva na Alfa Romeo, que não tem sido melhor devido aos vários problemas de fiabilidade que o carro tem apresentado. Além disso, o finlandês explicou o que tem sido um dos maiores problemas da equipa nesta época e o que a equipa leva este fim de semana para França, na tentativa de minimizar o problema:

“Estamos a fazer progressos”, respondeu ele quando questionado sobre a fiabilidade do carro. “Penso que estamos muito melhor agora, face ao que estávamos no arranque da época. Ainda não temos 100% de confiança porque tivemos muitos problemas e tem sido a prioridade número um nas reuniões pós-corrida: a fiabilidade e identificação de problemas antes que estes aconteçam. Por isso, estamos a fazer tudo o que podemos. E também temos trabalhado em equipa com a Ferrari de muito perto, porque também tem havido questões que não estão relacionadas com a Sauber, mas sim com a unidade motriz.

“Os arranques têm sido um grande compromisso”, disse Bottas. “Temos tendência a perder posições na largada e isso não é bom porque o meio da tabela é tão renhido que, uma vez que se fica atrás de alguém ficamos presos durante 20 voltas e isso não torna a vida mais fácil. Temos aqui uma nova embraiagem”, acrescentou Bottas. “Vamos experimentar na prática pela primeira vez, mas é algo em que a Ferrari tem estado a trabalhar há bastante tempo e agora, finalmente, temos algumas peças novas para a embraiagem que devem evitar as oscilações que temos. A principal fraqueza tem sido em pistas com baixa aderência quando não se pode ir tão fundo com a embraiagem. E depois temos inconsistência na forma como o carro engata e largamos. Em pistas com mais aderência, tem sido menos problemático, porque se pode ir um pouco mais fundo com a embraiagem e depois há menos oscilação. E também no início do ano, faltava-nos definitivamente um pouco no lado do hardware, na forma da embraiagem. Tudo era bastante diferente daquilo a que eu estava habituado na Mercedes, por isso tivemos de trabalhar um pouco nisso. Mas agora a consistência em termos do hardware está melhorar”.