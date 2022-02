F1, Valtteri Bottas: “Eventualmente, encontramos sempre alguém melhor que nós” | AutoSport

Valtteri Bottas voltou a elogiar Lewis Hamilton, admitindo que o piloto britânico foi melhor do que ele. O agora piloto da Alfa Romeo também deixou o aviso que este ano Hamilton se deverá apresentar ainda mais forte.

“Tive cinco grandes anos com o Lewis, como seu companheiro de equipa, e agora, pensando bem nisso, foi uma honra”, disse Bottas. “Ele é uma lenda viva! E ele é um grande homem e um grande piloto- muito rápido. Ele fez-me trabalhar arduamente para tentar vencê-lo. Por vezes conseguia, mas numa época completa não consegui. Então é assim que as coisas correm. Eventualmente, encontramos sempre alguém que é melhor do que nós e temos de o aceitar. E eu estou bem com isso. Fico feliz por, por vezes, quando estava no meu melhor, conseguir vencê-lo. Mas percorremos um longo caminho. Conseguimos muito juntos, tantas dobradinhas, cinco campeonatos de construtores juntos. Aprendi com ele sobre a vida e sobre as corridas, e talvez vice-versa também. Por isso, foi um momento muito bom com ele. Ele vai ser bastante forte e vai ter o fogo dentro dele – portanto, cuidado!”