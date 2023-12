F1, Valtteri Bottas: “Estive cinco anos em negação na Mercedes” | AutoSport

Valtteri Bottas teve um dos trabalhos mais difíceis do desporto motorizado durante cinco anos, em que foi colega de equipa de Lewis Hamilton, numa altura em que o britânico era o melhor piloto do mundo, aliando a isso uma forma soberba. Bottas reconheceu que esteve cinco anos em negação.

O piloto finlandês admitiu que o seu tempo na Mercedes foi duro e que durante muito tempo não reconheceu a superioridade de Hamilton:

“Estive em negação durante quase cinco anos, porque todos os anos lutar pelo título e tinha de acreditar em mim. Foi só quando soube que ia deixar a equipa que reparei que estava um pouco mais tranquilo relativamente a certas coisas. Estava a aceitar algumas dessas coisas. Com o Lewis, só no último ano é que pude aceitar que, com máquinas iguais, ao longo de uma época inteira, teria dificuldade em vencê-lo e que ele é provavelmente melhor em certas áreas. Como piloto de corridas, é difícil admitir isso para nós próprios. Tudo se baseia em factos e no que se pode ver através dos dados relativos a essas coisas. É possível ver a diferença média no ritmo de qualificação ou de corrida. Nada foi evitado. Não me arrependo de nada, porque era uma situação complicada para mim, porque tinha um contrato de um ano todos os anos. Sabia que, se queria lutar pelo título, tinha de estar de corpo e alma nesta equipa. Se começasse a ser um idiota, perderia o meu emprego muito facilmente. Eles podiam sempre arranjar outra pessoa”.