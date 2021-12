F1, Valtteri Bottas: “Este desporto é muito mais mental que físico” | AutoSport

A F1 é um desporto exigente a todos os níveis, mas Valtteri Bottas considera que a exigência mental é superior a tudo o resto. No seu tempo na Mercedes o finlandês teve de aprender lidar com essa exigência, com ensinamentos que serão úteis para o futuro.

O #77, agora piloto da Alfa Romeo falou do que teve de enfrentar nos cinco anos na Mercedes:

“Aprendi muito sobre mim próprio”, disse Bottas numa entrevista. “Aprendi como este desporto é muito mais mental. Se compararmos se é um desporto físico ou mental, sinto que é muito mais mental. Aprendi a aceitar os erros e a aprender com os erros. Essa parte de ser capaz de aprender a ser honesto comigo mesmo, é uma coisa importante”.“Houve sempre o risco para mim de me esforçar demasiado”, acrescentou Bottas. “Não dar o tempo suficiente para chegar ao ponto em que eu queria estar e foi bastante complicado enfrentar Lewis e aceitar que nem sempre consigo levar a melhor. Isso é um facto devido à sua consistência, ao seu talento e ao trabalho que ele põe em prática. Também sei que o posso fazer, mas talvez não me critique demasiado quando isso não acontece. Isso tem sido uma coisa muito importante. Aprendi o que funciona para mim, em termos da mentalidade para as corridas, e o que fazer entre elas”.