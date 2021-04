F1: “Valtteri Bottas está a dar passos atrás”, diz Toto Wolff

Muito se tem falado nos últimos dias do facto de George Russell e Valtteri Bottas se terem envolvido em pista, mas o que poucos ainda discutiram é a razão pela qual um piloto da Mercedes, Valtteri Bottas está em pista em luta direta com um Williams. Tendo arrancado da oitava posição, o finlandês teve uma corrida difícil e muitas dificuldades em ganhar posições, apesar de ter um Mercedes nas mãos.

Até o chefe de equipa de Bottas, Toto Wolff, admite que o finlandês está num “momento muito sensível. A corrida não correu bem para ele. Ele está a dar passos atrás e não é suficientemente rápido neste momento”, disse Wolff à Sky Itália.

A grande questão é mesmo essa, o que se passa com Valtteri Bottas e porque teve de lutar no meio do pelotão, e defender-se contra um Williams, quando não há muito tempo esteve muitas vezes a um nível semelhante a Lewis Hamilton.

A Mercedes tem tentado explicar o facto com a falta de aderência na retaguarda do W12, mas isso não explica tudo, basta ver que Hamilton lidera o campeonato.

A continuar assim, vai ‘ver’ mais vezes George Russell em pista, até o ver no que era o seu carro…