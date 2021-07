F1, Valtteri Bottas: “Espero que consigamos melhorar para dar luta à Red Bull em Silverstone” | AutoSport

Valtteri Bottas tem sido inconsistente esta época, mas ao regressar a uma pista que o ‘serviu’ bem no passado, o finlandês voltou aos pódios. Este segundo lugar foi o seu melhor resultado da temporada – e o seu sétimo pódio no Red Bull Ring, que é um palmarés melhor do que qualquer outro piloto.

Um quinto pódio em 2021 também o ajudou a fechar a diferença para Sergio Perez (12 pontos) e Norris (nove) à frente, e limitou os danos da Mercedes face à Red Bull no campeonato dos construtores, num dia em que o seu companheiro de equipa não brilhou.

Na qualificação, Bottas apresentou quase o mesmo ritmo que Hamilton, tendo em geral, um desempenho muito semelhante ao do seu companheiro de equipa.

Na corrida, aguentou o quinto lugar no início, que se tornou quarto quando Perez saiu de pista, perdendo depois algum tempo para Hamilton no primeiro stint. Mas o finlandês regressou, até que lhe foi dito para passar Hamilton, se conseguisse. Foi um bom fim de semana para o finlandês: “Para mim pessoalmente, segundo lugar foi melhor do que na semana anterior, e eu comecei a partir do quinto lugar. Por isso não foi uma tarde má. Penso que, como equipa, trouxemos alguns pontos decentes tendo em conta a diferença que temos neste momento em relação à Red Bull, em termos de ritmo puro. Para mim, é bom estar novamente no pódio em segundo lugar e penso que realmente maximizámos o que podíamos conseguir hoje. Os pneus aguentaram-se bastante bem, o que foi uma surpresa. Nas próximas duas semanas temos trabalho duro e aprendizagem. Espero que consigamos melhorar para dar uma verdadeira luta à Red Bull em Silverstone”.