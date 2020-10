GP Portugal F1: Valtteri Bottas escapa a penalização

Depois da análise à unidade motriz de Valtteri Bottas, a Mercedes suspirou de alívio e chegou à conclusão que não será necessário o piloto sofrer uma penalização.

A Mercedes confirmou que uma nova unidade de controlo eletrónico e de armazenamento de energia serão instalados no carro do #77 neste fim de semana, chegando ao número máximo permitido para ambas as partes.

No entanto, Bottas não irá exceder o número máximo permitido de qualquer parte, o que teria levado a uma penalização automática. Outros pilotos com motores Mercedes também receberão o mesmo novo hardware do Bottas.