F1: Valtteri Bottas escapa a penalização graças a alteração ao regulamento de 2026

Valtteri Bottas já não terá de cumprir a penalização de cinco lugares na grelha que lhe tinha sido aplicada no GP de Abu Dhabi de 2024, apesar de o castigo se manter pendente há mais de um ano. A clarificação resulta de uma atualização ao regulamento desportivo de 2026, que limita a aplicação de penalizações de grelha não cumpridas ao período dos 12 meses anteriores.

Penalização em Abu Dhabi 2024

O finlandês recebeu o castigo após um incidente com Sergio Pérez em Abu Dhabi 2024, piloto que, entretanto, passou a ser seu companheiro de equipa na Cadillac. Com o regresso de Bottas à grelha, a penalização podia, em teoria, acompanhar o piloto para a sua estreia competitiva pela equipa norte-americana, uma vez que as regras anteriores previam o cumprimento no “próximo” Grande Prémio em que participasse.

O que dizem as regras: o limite dos 12 meses

O Artigo B1.9.5(h) do regulamento desportivo de 2026 define a penalização de grelha como “uma descida de qualquer número de posições na grelha para a próxima Sprint ou Corrida em que o piloto participe no período subsequente de doze (12) meses”. Em paralelo, a redação do Artigo B2.5.4 (relativa à alocação de posições temporárias na grelha) refere expressamente “penalizações de grelha não cumpridas (…) impostas nos doze (12) meses anteriores”, enquadramento que, na prática, deixa de abarcar sanções mais antigas.

De acordo com a informação avançada por meios internacionais, a FIA aplicou esta atualização de forma a eliminar o efeito de penalizações pendentes fora da janela temporal definida, permitindo que Bottas alinhe na posição obtida na qualificação.

Bottas confirmou aos jornalistas que a penalização “desapareceu” com a nova redação regulamentar e que, por isso, não enfrentará a descida de cinco lugares. “Aparentemente, desapareceu graças a um novo regulamento. Portanto, sem penalização na grelha”, afirmou.

FOTO MPSA Agency