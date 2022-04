F1: Valtteri Bottas encantando na Alfa Romeo | AutoSport

Valtteri Bottas está encantado na Alfa Romeo. Além do potencial revelado pela equipa ao longo das últimas semanas, Bottas sente-se como parte fundamental da engrenagem da equipa.

Com Zhou Guanyu no seu ano de estreia, Bottas é o líder da equipa e a sua voz tem muita importância nas decisões, um papel que o agrada particularmente:

“Sinto que sou uma parte importante da equipa”, disse ele à The Race. “E tem sido muito bom ter autoridade adequada sobre as coisas. Se eu pedir algo, isso acontece, e toda a gente ouve. E tenho sido capaz de motivar algumas pessoas. É um sentimento de motivação que existem em toda a estrutura agora e toda a gente está realmente a esforçar-se. Estou muito contente com a forma como as coisas estão a correr com a equipa e o meu papel. Sinto como se não estivesse apenas a pilotar o carro. Sinto como se fosse um pouco mais do que isso. Não sou apenas um piloto, mas também um membro importante da equipa”.