F1, Valtteri Bottas: “Efeito do DRS é maior este ano” | AutoSport

Valtteri Bottas falou um pouco das sensações que teve ao volante do novo C42, cujas cores foram apresentadas hoje. O finlandês não fez muitas voltas, dados os muitos problemas que impediram a equipa de passar mais tempo na pista. Por isso, Bottas não teve oportunidade de experimentar como são agora as perseguições, mas confirmou que sentiu ser mais fácil seguir outros carros e, apesar do cone de aspiração ser menos pronunciado, o efeito do DRS este ano deverá ser mais potente:

“Não tive muita oportunidade de seguir carros, no entanto, na antiga geração, quando estávamos a quatro segundos do carro da frente, podíamos sentir o efeito da turbulência, na forma como o carro curvava e este ano a essa distância o efeito é claramente menor. Mas foi o mais próximo que estive de um carro. Falei com outros pilotos que conseguiram aproximar-se mais e disseram-me que tiveram menos cone de aspiração por isso vamos ver no Bahrein na primeira corrida. Um ponto importante é que o efeito do DRS vai ser maior este ano, por causa da asa traseira maior, por isso talvez isso compense o menor cone de aspiração.”