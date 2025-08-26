F1: Valtteri Bottas e Sergio Pérez confirmados na Cadillac
A Cadillac confirmou oficialmente a sua entrada na Fórmula 1 em 2026 e confirmou-se o cenário há muito veiculado: com a contratação de Valtteri Bottas e Sergio “Checo” Pérez, dois pilotos experientes que somam entre si mais de 500 Grandes Prémios, 100 pódios e 16 vitórias.
A dupla irá liderar a temporada inaugural da marca norte-americana, apoiada pela General Motors e pela TWG Motorsports, num projeto construído de raiz e que promete unir o melhor da engenharia americana e da experiência europeia. Pérez e Bottas terão sido abordados pela Alpine mas preferiram o projeto americano.
Bottas: “Uma visão a longo prazo”
Valtteri Bottas não escondeu o entusiasmo por fazer parte da estreia da Cadillac na F1:
“Desde o momento em que comecei a falar com a Cadillac, senti algo diferente – ambição, mas com os pés assentes na terra. Não se trata apenas de um projeto de competição, mas de uma visão a longo prazo. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de fazer parte de algo que está a ser construído de raiz e ajudar a transformá-lo em algo que realmente pertence à grelha da F1.”
O finlandês destacou ainda o peso histórico da marca:
“A Cadillac é uma marca emblemática com um grande legado no automobilismo norte-americano. Fazer parte da sua história na entrada para a Fórmula 1 é muito especial para mim. Estou ansioso por representar o espírito americano das corridas nos maiores circuitos do mundo. Também quero agradecer à Mercedes pelo apoio incondicional e pelo fair play em facilitar este passo.”
All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒
Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025
Pérez: “Uma enorme responsabilidade, mas também uma honra”
Para Checo Pérez, que regressa à grelha após a saída da Red Bull no final de 2024, esta é uma oportunidade única:
“Unir-me a Cadillac é um capítulo incrivelmente emocionante na minha carreira. Desde as primeiras conversas, senti a paixão e a determinação por trás deste projeto. É uma honra fazer parte da construção de uma equipa que, com o tempo, poderá lutar pelas primeiras posições.”
O mexicano destacou a responsabilidade de trazer uma marca como a Cadillac para a Fórmula 1:
“A Cadillac é um nome lendário no automobilismo dos Estados Unidos. Ajudar a levar uma empresa tão fantástica para a F1 é uma grande responsabilidade, mas estou confiante em assumi-la. Estou orgulhoso por fazer parte de um projeto tão ambicioso desde o início e acredito que juntos podemos transformar esta equipa num verdadeiro candidato – o ‘team of the Americas’. Contamos com o apoio de todo o continente e queremos que todos se sintam orgulhosos.”
A visão da liderança da Cadillac
O diretor da equipa, Graeme Lowdon, salientou a importância de contar com dois nomes experientes logo na temporada de estreia:
“Contratar dois pilotos como Bottas e Checo é uma declaração clara de intenções. Eles já viram tudo e sabem o que é preciso para vencer na Fórmula 1. Mas, mais importante ainda, entendem o que significa ajudar a construir uma equipa. O seu instinto de corrida, a liderança e a velocidade serão inestimáveis para dar vida a este projeto.”
Na mesma linha, Dan Towriss, CEO da Cadillac Formula 1 Team e da TWG Motorsports, reforçou a dimensão do momento:
“Bottas e Checo trazem o equilíbrio perfeito entre talento, maturidade e motivação. Não são apenas pilotos feitos, são também construtores e colaboradores que ajudarão a definir a identidade do Cadillac Formula 1 Team. Este anúncio é mais do que uma dupla de pilotos – é o início de um novo e audaz capítulo no automobilismo norte-americano.”
Por fim, Mark Reuss, presidente da General Motors, sublinhou a importância estratégica da entrada da Cadillac na F1:
“Os nossos novos pilotos são uma valiosa adição à família Cadillac Racing, cada um trazendo experiência e uma paixão pela vitória. Estamos a lançar as bases de um legado extraordinário para a Cadillac, para a GM e para este desporto.”
Two paths. One call of destiny.
The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
2 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
26 Agosto, 2025 at 13:04
A curto prazo, parece-me uma boa decisão. A médio prazo, já não sei.
Uma equipa, em estreia absoluta, precisa de pilotos experientes, que não só ajudem no desenvolvimento do carro, mas também “ensinem” na operação de pit stops. Bottas e Perez têm experiência de sobra, mas vão ambos começar a época com 36 anos, muito perto do fim de carreira, portanto.
Esta dupla, enquanto tal, não deverá durar mais de três anos. O que fará a Cadillac depois? Muda os dois duma vez? Mantém um deles e vai buscar um jovem? É por isso que eu tenho dúvidas quanto ao médio prazo. Espero que, para bem da F1, não sigam o exemplo da Haas.
Cágado1
26 Agosto, 2025 at 13:45
Sempre me mostrei mais favorável à decisão da Audi: 1 piloto experiente; 1 jovem de alto potencial.
Teria escolhido o Pérez, pelas capacidades e pelo impacto comercial. Como se tem provado, o fim da sua carreira tinha sido precipitado pela RB. Já o Bottas acho que estava mais perto do fim natural do seu percurso: não conseguia resultados com um carro ainda vencedor e dócil; ficou totalmente na sombra pelo seu sucessor; até o Zhou o bateu; nunca venceu com um carro de meio do pelotão, tudo coisas que não se passaram com o Pérez e, ainda por cima, não tem o apelo comercial do Pérez.
Dito isto, estou certo que ambos ainda têm muito sangue na guelra e a sua luta, ao mesmo tempo que cooperam para puxar a equipa, vai ser muito gira.