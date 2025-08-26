F1: Valtteri Bottas e Sergio Pérez confirmados na Cadillac

A Cadillac confirmou oficialmente a sua entrada na Fórmula 1 em 2026 e confirmou-se o cenário há muito veiculado: com a contratação de Valtteri Bottas e Sergio “Checo” Pérez, dois pilotos experientes que somam entre si mais de 500 Grandes Prémios, 100 pódios e 16 vitórias.

A dupla irá liderar a temporada inaugural da marca norte-americana, apoiada pela General Motors e pela TWG Motorsports, num projeto construído de raiz e que promete unir o melhor da engenharia americana e da experiência europeia. Pérez e Bottas terão sido abordados pela Alpine mas preferiram o projeto americano.

Bottas: “Uma visão a longo prazo”

Valtteri Bottas não escondeu o entusiasmo por fazer parte da estreia da Cadillac na F1:

“Desde o momento em que comecei a falar com a Cadillac, senti algo diferente – ambição, mas com os pés assentes na terra. Não se trata apenas de um projeto de competição, mas de uma visão a longo prazo. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de fazer parte de algo que está a ser construído de raiz e ajudar a transformá-lo em algo que realmente pertence à grelha da F1.”

O finlandês destacou ainda o peso histórico da marca:

“A Cadillac é uma marca emblemática com um grande legado no automobilismo norte-americano. Fazer parte da sua história na entrada para a Fórmula 1 é muito especial para mim. Estou ansioso por representar o espírito americano das corridas nos maiores circuitos do mundo. Também quero agradecer à Mercedes pelo apoio incondicional e pelo fair play em facilitar este passo.”

Pérez: “Uma enorme responsabilidade, mas também uma honra”

Para Checo Pérez, que regressa à grelha após a saída da Red Bull no final de 2024, esta é uma oportunidade única:

“Unir-me a Cadillac é um capítulo incrivelmente emocionante na minha carreira. Desde as primeiras conversas, senti a paixão e a determinação por trás deste projeto. É uma honra fazer parte da construção de uma equipa que, com o tempo, poderá lutar pelas primeiras posições.”

O mexicano destacou a responsabilidade de trazer uma marca como a Cadillac para a Fórmula 1:

“A Cadillac é um nome lendário no automobilismo dos Estados Unidos. Ajudar a levar uma empresa tão fantástica para a F1 é uma grande responsabilidade, mas estou confiante em assumi-la. Estou orgulhoso por fazer parte de um projeto tão ambicioso desde o início e acredito que juntos podemos transformar esta equipa num verdadeiro candidato – o ‘team of the Americas’. Contamos com o apoio de todo o continente e queremos que todos se sintam orgulhosos.”

A visão da liderança da Cadillac

O diretor da equipa, Graeme Lowdon, salientou a importância de contar com dois nomes experientes logo na temporada de estreia:

“Contratar dois pilotos como Bottas e Checo é uma declaração clara de intenções. Eles já viram tudo e sabem o que é preciso para vencer na Fórmula 1. Mas, mais importante ainda, entendem o que significa ajudar a construir uma equipa. O seu instinto de corrida, a liderança e a velocidade serão inestimáveis para dar vida a este projeto.”

Na mesma linha, Dan Towriss, CEO da Cadillac Formula 1 Team e da TWG Motorsports, reforçou a dimensão do momento:

“Bottas e Checo trazem o equilíbrio perfeito entre talento, maturidade e motivação. Não são apenas pilotos feitos, são também construtores e colaboradores que ajudarão a definir a identidade do Cadillac Formula 1 Team. Este anúncio é mais do que uma dupla de pilotos – é o início de um novo e audaz capítulo no automobilismo norte-americano.”

Por fim, Mark Reuss, presidente da General Motors, sublinhou a importância estratégica da entrada da Cadillac na F1:

“Os nossos novos pilotos são uma valiosa adição à família Cadillac Racing, cada um trazendo experiência e uma paixão pela vitória. Estamos a lançar as bases de um legado extraordinário para a Cadillac, para a GM e para este desporto.”