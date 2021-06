F1: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton mudam de chassis | AutoSport

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton irão usar chassis diferentes no GP de França. A troca estava planeada e em nada está relacionada com o que aconteceu em Baku.

Bottas teve um fim de semana para esquecer no Azerbaijão e deixou no ar que o problema poderia ser do chassis. Ora previamente planeado ou não, talvez a equipa encontre algumas respostas com esta troca.

A Bottas usará o chassis número seis, que Lewis Hamilton utiliza desde o início da época. Hamilton usará o chassi número quatro. Um porta-voz da Mercedes confirmou que a alteração tinha sido feita a fim de assegurar que os seus chassis disponíveis completassem quilometragens semelhantes. Bottas mudou pela última vez o seu chassis após o Grande Prémio Emilia-Romagna, onde esteve envolvido num incidente que danificou de forma terminal o chassis.