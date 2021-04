F1, Valtteri Bottas: “Dominar um grande prémio este ano será difícil”

Nunca na era híbrida se viu um equilíbrio tão grande na frente da grelha da F1, mas este ano Mercedes e Red Bull prometem uma lutar renhida pelo título. Para Valtteri Bottas, será difícil vermos corridas dominadas de fio a pavio, como já vimos no passado e o finlandês acredita que a Mercedes poderá recuperar da desvantagem que tem em relação à Red Bull:

“Penso que dominar um grande prémio este ano será difícil vendo como o ano começou”, disse o finlandês ao site oficial da F1. “Temos visto grandes oscilações de desempenho de pista para pista, mas nunca se sabe. Mas não consigo ver ninguém realmente a dominar este ano. “

“Ainda acredito que os podemos apanhar. Ainda acredito pela sensação no carro que há mais para desbloquear. Se conseguirmos obter o equilíbrio certo, se conseguirmos que o carro seja mais fácil de pilotar, com compreensão da afinação , há mais para vir. Vinte e três corridas é muito tempo para aprender sobre o pacote que temos e isso só significa que precisamos de ser mais eficientes do que as outras equipas. Sabemos que a Red Bull é boa no desenvolvimento dentro da época, mas só precisamos de ultrapassá-la”.