F1: Valtteri Bottas diz que início de temporada da Sauber “deve ser chamada de atenção” | AutoSport

Depois de Valtteri Bottas ter tido uma paragem nas boxes lenta no Barém, o seu companheiro de equipa Guanyu Zhou teve um problema semelhante na Arábia Saudita, levantando naturalmente a questão se a Sauber tem um problema nesta matéria. No entanto, não é a única resposta para este início de temporada com desempenhos menos bem conseguidos, tendo o piloto finlandês sublinhado que deve servir de aviso à estrutura suíça, que precisa de apresentar progressos rapidamente.

O representante da equipa, Alessandro Alunni Bravi, admitiu que a Sauber tem um problema para resolver nas paragens nas boxes, uma vez que “foi o mesmo com o carro do Valtteri no Barém e desta vez com o carro do Zhou”, tendo como objetivo agora resolver o problema “o mais rapidamente possível”. No entanto, Bottas considera que não é apenas nessa matéria que a equipa tem de redobrar esforços.

“Acho que isto deve ser uma chamada de atenção”, disse o finlandês sobre o início de temporada da Sauber. “Obviamente, esta é apenas a segunda de 24 corridas, e ainda temos muito a fazer. Mas sim, temos definitivamente de melhorar, não só em termos de ritmo, mas também na área operacional, porque ambos os pilotos tiveram grandes problemas nas paragens nas boxes em duas corridas”.

Sugerindo que a Sauber terá alguns trunfos “na manga para a Austrália”, ajudada pelas “duas semanas para tentar resolver o problema com as paragens nas boxes”, Bottas explicou que na Arábia Saudita teve dificuldade para aumentar a temperatura nos pneus de composto duro. “Não conseguimos pôr os pneus duros a funcionar, não conseguimos gerar temperatura suficiente. Foram precisas pelo menos 15 voltas para termos algum tipo de aderência. E durante esse período perdemos demasiado. Era bastante claro que não estava a funcionar, os compostos mais macios foram muito melhores”, disse o piloto, acrescentando que foi “difícil transferir muita energia para os pneus com o nosso carro”.

Foto: Zak Mauger/ Stake F1 Team