F1: Valtteri Bottas disponível para ajudar circuito finlandês na falência | AutoSport

O circuito finlandês KymiRing acabou de ser construído em 2019, mas após o projeto acabou por nunca ter qualquer competição em pista depois de sucessivos adiamentos da prova de MotoGP, porque a zona do pitlane e paddock não estava terminada. Em 2022, duas empresas de construção deram entrada com ações em tribunal e por falta de pagamento das obras e o circuito nunca chegou a ser homologada pela FIA, mas o piloto da Alfa Romeo, Valtteri Bottas, está disponível em ajudar os responsáveis do traçado.

Com sérios problemas financeiros por resolver, Bottas salientou que “adoraria ver uma pista na Finlândia, uma pista de nível internacional, mas o problema é que a empresa está agora falida. Então, não vai ser um caminho fácil para partir desse ponto”.

O piloto finlândes explicou que tem estado “em contacto com eles para ver se posso ajudar ou fazer alguma coisa. Tem sido apenas conversas. Mas não é fácil”. Sabendo bem como seria difícil organizar provas naquele país, tendo apenas uma parte do ano disponível para agendar corridas, uma vez que no inverno é impossível isso acontecer, Bottas reforçou que vai tentar e ver “se há alguma hipótese” que o projeto vá para a frente.