F1, Valtteri Bottas: Demasiado frio para conseguir um bom resultado

Foi mais um fim de semana complicado para Valtteri Bottas que voltou a desiludir em pista. O acidente com George Russell apenas mascarou o pobre andamento que o finlandês teve, o que deve ser motivo de preocupação.

O grande problema para Bottas foi a falta de temperatura nos pneus. Apesar de na sexta ter mostrado bom andamento, na qualificação e principalmente na corrida o #77 ficou muito aquém do ritmo de Lewis Hamilton.

“Há aí algo que precisamos de compreender”, disse o director de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin. “A coisa com a temperatura dos pneus é muitas vezes uma diferença muito pequena tem um impacto muito grande na aderência. Na corrida, ele estava a esforçar-se por seguir e ser capaz de ultrapassar só porque estava a perder a frente no no cone de aspiração, mas também a traseira não estava forte. Mais uma vez, o tema do aquecimento foi um problema para ele. Então, na transição para os Médios isso significou que ele foi apanhado naquele grupo de carros – Max estava lá como o líder a passar, e foi isso que realmente desencadeou a sequência que terminou a sua corrida. Tem havido pedaços dos fins-de-semana em que ele pareceu definitivamente muito forte e que parecia dar dores de cabeça a Lewis, e penso que todos os aspectos negativos se resumiram a esta questão do aquecimento nessas condições e precisamos de encontrar uma solução para o fazer. Penso que, se o fizermos, o resto deve encaixar”.

Este problema acontece porque a Mercedes, que já teve problemas com o sobreaquecimento dos pneus, tratou de minimizar essa questão o que agora por vezes levanta um problema diametralmente oposto:

“Penso que é um pouco geral com o nosso carro”, explicou Bottas. “Ao longo dos anos, tivemos dificuldades muitas vezes em condições mais quentes, e o frio era normalmente bom porque tínhamos um aquecimento dos pneus.

“Temos tentado realmente desenvolver o carro, mas não sobreaquecemos os pneus, mas obviamente com o negativo de que se precisarmos de dar temperatura nos pneus, de forma mais rápida então talvez alguns outros carros o possam fazer melhor do que nós. Para mim pessoalmente, por exemplo, em comparação com o Lewis, é tão no fio da navalha na qualificação, que por vezes se consegue que funcione, como para mim na Q1, quando fiz um tempo muito mais rápido do que na Q3. “

“Mas por alguma razão, não consegui pô-los a trabalhar na Q3 da mesma forma. Resume-se a cerca de um ou dois graus de temperatura na superfície ou dos pneus. É difícil de explicar. Obviamente, a temperatura da pista estava a mudar pelo que talvez isso tenha tido um pouco de influência”.

Apesar da justificação, a diferença entre Bottas e Hamilton foi demasiado evidente. Bottas demorou uma eternidade atrás de Stroll, enquanto Hamilton resolveu o assunto muito mais depressa. A primeira metade penosa do finlandês remeteu-o para o fim do top 10, ficando à frente de um mais rápido George Russell. Bottas precisa de mais para convencer a Mercedes, mas esta história já é antiga.