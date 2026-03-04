F1: Valtteri Bottas cumpre penalização na estreia pela Cadillac
Valtteri Bottas iniciará o Grande Prémio da Austrália de F1, prova de abertura da temporada de 2026, com uma penalização de cinco lugares na grelha de partida. O piloto finlandês, que assinala a sua estreia oficial pela Cadillac, a mais recente e nova 11ª equipa do campeonato, transporta uma sanção pendente desde a sua última participação na Fórmula 1, em 2024.
A punição remonta ao Grande Prémio de Abu Dhabi de 2024, onde Bottas, então na Sauber, abandonou a corrida após uma colisão com Kevin Magnussen. Como o piloto não pode cumprir a penalização de drive-through em pista, os comissários converteram-na num recuo de cinco posições para o evento seguinte em que participasse.
Após um ano como reserva da Mercedes em 2025, o “próximo evento” de Bottas ocorre este fim de semana em Melbourne.
Apesar das alterações regulamentares para 2026, que preveem a caducidade de sanções após 12 meses, a FIA confirmou que a regra não se aplica retroativamente a infrações de 2024. Assim, o colega de equipa de Sergio Pérez terá de cumprir o castigo no seu regresso à competição ativa.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
