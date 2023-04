F1: Valtteri Bottas criticado na Finlândia | AutoSport

Não está a ser um início de ano particularmente positivo para Valtteri Bottas. As prestações do piloto, apesar de não propriamente negativas, olhando ao que a equipa pode fazer, também não têm sido alvo de grande destaque. E na Finlândia chegam ecos de algumas críticas à postura do piloto.

Num editorial da publicação Iltalehti, pode ler-se que “o cabelo engraçado e um estilo de praia, descontraído não podem ser o foco de um profissional de F1, especialmente se o colega de equipa estiver à frente tanto na qualificação como na corrida. A Austrália acabou por ser uma corrida em que muitos pontos poderiam ter sido obtidos”.

Também Toni Vilander questinou a motivação de Bottas, afirmando que o ex-piloto da Mercedes deveria estar muito à frente do seu colega, Zhou Guanyu.