F1, Valtteri Bottas: “Contrato mais longo teria retirado pressão” | AutoSport

Valtteri Bottas admitiu que um contrato maior teria retirado a pressão e talvez ajudado a ter melhores prestações.

O finlandês tem tido apenas contratos de um ano o que faz que a meio das épocas esteja sempre sujeito à especulação, uma situação que certamente não ajuda:

“É apenas especulação e é apenas um palpite baseado no que estou a sentir neste momento, mas teria certamente poupado muita energia e muita pressão desnecessária”, disse ele ao speedweek.com. “Não apenas focar no momento, mas saber que está com a equipa e que pode concentrar-se no próximo ano e em todas as melhorias que quer partilhar com a equipa para o futuro. Teria certamente sido uma ideia diferente, mas é apenas especulação”.