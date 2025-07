F1: Valtteri Bottas considera dificuldades de Lewis Hamilton na Ferrari normais

Valtteri Bottas partilhou a sua opinião sobre o início desafiante de Lewis Hamilton na Ferrari, afirmando que a adaptação a um novo carro é uma parte normal da Fórmula 1 e deve ser gerível para um piloto do calibre de Hamilton. Apesar das dificuldades de Hamilton — sem pódios ou vitórias em 12 Grandes Prémios, embora tenha vencido uma Sprint na China — Bottas acredita que a transição não deve ser excessivamente difícil.

Tendo feito uma mudança semelhante da Mercedes para a Alfa Romeo com motor Ferrari em 2022, Bottas observou que, embora haja uma curva de aprendizagem, especialmente com novos sistemas e características da unidade motriz, isso faz parte do trabalho. Ele destacou as diferenças na facilidade de utilização, nos sistemas de travagem e nas estratégias de utilização de energia entre a Mercedes e a Ferrari, mas enfatizou que nada disso é ciência oculta.

“Com certeza, há coisas para aprender, coisas para se acostumar”, disse Bottas no podcast Red Flags. “E especialmente se estiver com um companheiro de equipa que já se habituou a tudo isso, ele terá vantagem inicialmente, mas os pilotos precisam sempre de terem capacidade de adaptação. É preciso ser capaz de se adaptar a um carro novo. Praticamente todos os anos há um carro novo – as unidades motrizes mudam e assim por diante. Portanto, não é nada incomum na F1 estar sempre a adaptar-se, sempre a aprender, porque este desporto está em constante evolução”.

“Mas sei o que ele provavelmente tem passado e, para mim, pessoalmente, foi bastante simples. Mas devemos lembrar que, na altura em que entrei para a Alfa Romeo, houve uma grande mudança no regulamento, então já havia muitas coisas novas de qualquer maneira.”

“A facilidade de utilização é um pouco diferente. A forma como a potência é transmitida, especialmente em rotações mais baixas. Mas qual é melhor? É difícil dizer”, afirmou. “As configurações, a recuperação de energia, a distribuição de potência, as estratégias diferentes. Elas têm nomes diferentes, então é preciso aprender a usá-las. Até mesmo a travagem pode ser um pouco diferentes por causa disso. O som pode ser diferente, mas isso não faz muita diferença. É isso mesmo. Não é ciência oculta.”