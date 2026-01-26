F1: Valtteri Bottas confirmou contratempos da Cadillac

Valtteri Bottas revelou que a Cadillac enfrentou alguns contratempos durante a sessão inaugural do shakedown oficial de Fórmula 1 em Barcelona, sublinhando que o objetivo principal do novo projeto norte-americano passa por recolher dados e identificar problemas na preparação para a época de estreia em 2026.

A Cadillac optou por utilizar o primeiro dos cinco dias disponíveis no Circuito de Barcelona-Catalunya. Bottas esteve ao volante durante a manhã e completou, de forma oficiosa, 33 voltas, registando como melhor tempo 1m24,651s. Apesar de a marca estar cerca de seis segundos atrás da volta mais rápida de Isack Hadjar, no Red Bull RB22, os tempos são considerados irrelevantes nesta fase inicial.

Segundo o finlandês, as condições frias dificultaram o aquecimento dos pneus nas primeiras horas, mas a situação melhorou à medida que a temperatura subiu. Ainda assim, a formação norte-americana enfrentou vários problemas técnicos ao longo da sessão, algo que Bottas acredita ter sido transversal às equipas que entraram em pista no primeiro dia. Para a Cadillac, o foco mantém-se na resolução dessas questões e no aumento progressivo da quilometragem acumulada ao longo da semana.

Valtteri Bottas afirmou:

“Estava frio de manhã cedo. Aqui é bastante difícil pôr os pneus a funcionar, como sabemos. Mas, à medida que a temperatura subiu, as coisas melhoraram um pouco. Ainda assim, tivemos alguns problemas durante o dia. É para isso que estamos aqui, para resolver tudo. Parece-me que todas as equipas tiveram alguns problemas, por isso agora trata-se de os resolver e de rodar cada vez mais a cada dia. Mas, como disse, é ótimo estar aqui e no carro.”