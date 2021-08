F1, Valtteri Bottas: “Confio nas minhas capacidades” | AutoSport

Aproxima-se o momento da verdade para Valtteri Bottas. A Mercedes deverá escolher o seu alinhamento de pilotos para a próxima época nas próximas semanas e o finlandês sabe que tem a concorrência de George Russell. Apesar disso, Bottas confia nas suas capacidades e na sua utilidade na equipa.

Tem sido uma época de altos e baixos para Bottas, com mais prestações duvidosas do que positivas, mas apesar disso, cumpre o seu papel de número dois da equipa na perfeição. “Estou confiante em dizer que sou um bom trunfo para a equipa e seria definitivamente diferente se eu não estivesse aqui. Tenho confiança nas minhas capacidades de condução, mas não tomo as decisões”.

Já Giedo van der Garde acredita que Lewis Hamilton não quer Russell como colega de equipa e por isso não antevê grandes mudanças na Mercedes:

“Sim, penso realmente que ele (Bottas) vai ficar”, disse van der Garde ao RacingNews365.com, numa entrevista exclusiva. “Ele está a sair-se bem. Além disso, Hamilton, que está no comando, não quer um piloto como Russell ao seu lado. Porque então ele terá um inglês ao seu lado. Se ele não tiver um bom desempenho, então, é claro, a imprensa e todos vão apontar para Russell. Não vejo a mudança de Russell para a Mercedes a acontecer tão cedo quanto isso.

“Dois números um numa equipa não funcionarão”, explicou ele. “Russell vai querer mostrar imediatamente quão rápido ele é, e ele realmente é muito rápido. Mas a equipa precisa de um número dois. Eles têm-no agora com Bottas e tem funcionado bem. Porquê mudar?”