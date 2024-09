F1: Valtteri Bottas confiante na manutenção do lugar na Sauber

Valtteri Bottas deu a entender que manterá o seu lugar na Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1, indicando que está confiante em continuar com a equipa.

Com apenas dois lugares ainda disponíveis para a grelha do próximo ano da Fórmula 1, a Sauber já confirmou a contratação de Nico Hülkenberg, faltando um piloto por confirmar na estrutura suíça, com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente em segundo lugar na classificação do Campeonato FIA de Fórmula 2, associado a este posto.

Em Baku, palco do GP do Azerbaijão, Bottas disse estar certo que assegurará o lugar para 2025. “Ainda estamos a falar. Estou a progredir. Não devia dizer muito, mas é assim que estamos. Ainda há muito a discutir. Ambas as partes precisam de estar satisfeitas. Mas vamos na direção certa”, disse o finlandês sobre o estado das conversações com a Sauber.

Bottas acrescentou ainda que o seu “ponto forte é a experiência e o que posso trazer à equipa”, admitindo ser “bastante claro o que quero e espero que cheguemos lá em breve”.

Sem qualquer ponto somado na corrente temporada, mesmo assim Valtteri Bottas reforça querer continuar no projeto, que em 2026 verá a Audi a entrar oficialmente. “Este desporto é injusto”, salientou o piloto sobre as dificuldades sentidas este ano. “Já vi isso muitas vezes. Estou numa situação difícil devido ao desempenho do carro. Mattia [Binotto] sabe o que pode obter de mim. Espero estar aqui no próximo ano, o carro estará melhor e poderei mostrar um pouco mais”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA