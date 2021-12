F1, Valtteri Bottas: “Carros de 2022 não são muito diferentes no simulador” | AutoSport

Há muita expetativa para 2022 com a chegada dos novos carros, com uma filosofia aerodinâmica completamente diferente. Muito se tem falado do que espera os pilotos, com novas exigências e até já foi dito que o estilo de pilotagem terá de ser semelhante ao que se usa na F2, mas Valtteri Bottas desdramatizou.

Para o finlandês, pelo menos no simulador, não há grandes diferenças entre os carros da próxima época e os atuais, quando testou no simulador da Mercedes e no da Alfa Romeo:

“Pelo menos na altura que testei, parecia que os carros tinham menos downforce. Mas a sensação geral, pelo menos no simulador, não foi assim tão diferente em qualquer um dos simuladores. Não podemos simular seguir outros carros e coisas do género, mas não é muito diferente. Talvez ainda um pouco menos downforce mas, como eu disse, isso vai mudar.”