F1: Valtteri Bottas aliviado por fim de ciclo na Sauber

“Estou aliviado por esta parte da minha carreira ter terminado e agora olho para o futuro e vou trabalhar arduamente para fazer o melhor plano para voltar à grelha. Foi um erro, mas não se pode prever o futuro. Tudo começou tão bem no primeiro ano, mas, desde então, tem sido uma descida. Havia um plano claro [com Vasseur] para os objetivos dos três anos e também para a forma de lá chegar”, disse Bottas. “Mas esses planos e objetivos foram para o caixote do lixo quando ele saiu. Não o culpo [Vasseur] porque se formos diretores de equipa e tivermos a oportunidade de ir para a Ferrari, vamos. Eu tinha a opção de que, se Fred fosse embora, eu poderia ir, mas, assim que a Audi foi confirmada, sempre me disseram que eu seria um pilar para o projeto”, explicou Bottas. “Bem, isso não aconteceu”.

Apesar de ter a opção de sair quando Vasseur partiu, Bottas ficou devido às promessas de que seria um “pilar” do futuro da Audi na F1. No entanto, a nova direção, liderada por Andreas Seidl e mais tarde por Mattia Binotto, optou por Nico Hülkenberg e pelo Campeão da F2 Gabriel Bortoleto para 2025, deixando Bottas sem piloto.

