F1: Valtteri Bottas admite mentalidade diferente perante a incerteza

Valtteri Bottas está tranquilo quanto ao seu futuro na Fórmula 1, apesar da incerteza quanto à sua permanência na grelha de partida para 2025.

O piloto finlandês é agora muito diferente. Nos tempos da Mercedes, era uma pessoa muito reservada, fechada e que se deixava influenciar para constante incerteza da sua renovação. Agora Bottas passou a ser um dos personagens mais carismáticos da grelha, com uma postura diametralmente oposta, sem medo de se expor e sem se deixar influenciar pela opinião dos outros.

Atualmente a pilotar para a Sauber e no último lugar do campeonato de pilotos, sem pontos, Bottas não se deixa abalar pela sua situação. Com base na sua experiência, incluindo a sua contratação de última hora pela Mercedes em 2017, reconhece o stress, mas prefere vê-lo como excitante em vez de assustador. Bottas tornou-se mais descontraído e menos sério ao longo do tempo, chegando mesmo a adotar o humor na sua imagem pública.

“É claro que sempre levarei as corridas muito a sério, mas, no fim de contas, somos todos apenas humanos. Acho que é importante ver a diversão em certas coisas e especialmente em nós próprios. Já passei por isso. Provavelmente já fui como um robô no passado, mas estou contente por ter conseguido sair dessa situação. Penso que é a maturidade e a experiência, demorou algum tempo até eu perceber e compreender quem realmente sou”.

Embora a sua época com a Sauber tenha sido dececionante, Bottas sente que teve um bom desempenho pessoal, mesmo que os resultados não o demonstrem. Ele acredita que as pessoas no paddock ainda reconhecem as suas capacidades.

“Não posso dizer que estou satisfeito com a forma como a época está a decorrer até agora. Temos zero pontos, o que não era o objetivo, mas, do meu lado, sinto que não perdi oportunidades. Sinto-me bem no carro. A qualificação tem sido forte e também nas corridas estou a tirar o máximo partido das coisas, mas, infelizmente, nesta situação, provavelmente não é muito visível. Por isso, tem sido uma corrida difícil para nós. Sem dúvida, não estamos a cumprir os objetivos. Neste desporto, é lamentável que algumas pessoas tenham uma memória muito curta. Se formos pilotos de uma equipa de topo, é mais visível o que estamos a fazer. O bom é que ainda há pessoas que sabem o que posso fazer, o que posso trazer a uma equipa e o meu nível de desempenho. Portanto, ainda há pessoas que compreendem, o que é bom.”

Fora das corridas, Bottas está envolvido em vários empreendimentos comerciais, incluindo uma empresa de gin, uma torrefação de café, uma colaboração de vinhos e a propriedade parcial de uma equipa de hóquei na Finlândia. Ele insiste que estes interesses não o distraem dos seus compromissos na F1 e que, pelo contrário, proporcionam um equilíbrio na sua vida.