F1, Valtteri Bottas: “Acidente de Imola é assunto encerrado”

Valtteri Bottas é daqueles personagens avessos à polémica, e nesse contexto recusa-se a deixar que o seu acidente com George Russell em Imola há duas semanas, continue a marcar a atualidade. “está na hora de seguir em frente”, diz.

Bottas e Russell colidiram a alta velocidade na aproximação da Curva 2 a meio do Grande Prémio Emilia Romagna, enquanto lutavam pelo nono lugar, causando um enorme acidente que forçou a corrida a ser interrompida.

Na altura ambos se culparam mutuamente até que George Russell acabou por pedir desculpa a Bottas depois de ter inicialmente deixado implícito que Bottas poderia ter agido de forma diferente se fosse outro piloto.

Como se sabe, George Russell é apontado há muito como substituto do finlandês na Mercedes, e a reação do inglês teve a ver com isso.

Só que, depois, mais calmo, Russell viu as imagens novamente, e percebeu porquê os Comissários Desportivos entenderam que foi um incidente de corrida, sem culpas maiores para qualquer dos lados.

Agora, Bottas revelou agora que não tinha falado com Russell desde Imola: “Li o seu post e as suas desculpas, ele ligou na segunda-feira de manhã, mas eu ainda estava a dormir. Não falámos, mas por mim são águas passadas. Não houve decisão a atribuir culpa por parte dos Comissários, o George pediu desculpa, podemos seguir em frente”. Valtteri Bottas pode ser muita coisa, mas tem um carater acima de qualquer suspeita. Num mundo em que se procura demasiadas vezes muito mais facilmente a polémica (‘mea culpa’ na parte que nos toca) esta é uma atitude digna…