F1, Valtteri Bottas: “a minha prioridade e maior compromisso é o projeto Audi” | AutoSport

Valtteri Bottas não fecha a porta a um regresso a Brackley para assumir o lugar que ficará vago no final deste ano, na sequência da saída de Lewis Hamilton, apesar de dar prioridade ao projeto da Audi e Sauber.

Bottas esteve em Brackley no dia anterior ao anúncio da saída de Hamilton da Mercedes e isso levantou alguns rumores sobre o seu futuro, mas o piloto finlandês deu conta ontem que não visitou as instalações da sua anterior equipa. “Não é mentira, estive em Brackley no dia anterior. Não na fábrica da Mercedes, mas estive lá a fazer outras coisas”, explicou Bottas, negando, a seguir, que não recebeu qualquer contacto telefónico de Toto Wolff sobre esta situação.

Bottas esclareceu que “obviamente a minha prioridade e o meu maior compromisso é o projeto Audi, que é o meu objetivo, mas se isso não acontecer, não há nenhuma equipa para onde eu não vá”. No entanto, Bottas diz saber qual é a sua prioridade na carreira, querendo manter-se na Sauber e trabalhar com a Audi quando a marca alemã entrar oficialmente na Fórmula 1.

Sobre a decisão do seu antigo companheiro de equipa, Bottas revelou “nunca” imaginar que isso “fosse acontecer, mas estou feliz por ele, porque é bom para ele. Penso que é um grande desafio, tenho a certeza de que é uma grande motivação tentar levar a Ferrari ao topo, por isso é muito fixe. Vai criar algum movimento para o futuro, o que é bom para todo o desporto e para os pilotos”.

Tendo anteriormente reconhecido que esteve 5 anos em negação – “estive em negação durante quase cinco anos, porque todos os anos lutar pelo título e tinha de acreditar em mim”, disse em dezembro do ano passado – Valtteri Bottas luta para manter o seu lugar quando a Audi chegar à F1, tendo que lidar com bastantes rumores, como acontece também com Zhou Guanyu, sobre os pilotos que são dados como preferidos dos alemães.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA