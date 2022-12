F1, Valtteri Bottas: “A forma como Sebastian Vettel vê a vida mudou muito” | AutoSport

O Sebastian Vettel que se despediu da F1 é muito diferente do Sebastian Vettel que vencia corridas consecutivas na Red Bull. A maturidade é outra e, segundo Valtteri Bottas, a forma de ver a vida e o mundo também mudou.

Para o finlandês, a mudança de Vettel aconteceu recentemente. Não é difícil apontar quando isso aconteceu, pois o alemão passou a estar muito mais interessado em temas fora da F1, como as alterações climáticas, os direitos humanos, entre outros. Bottas relembrou um episódio, onde essa mudança era clara:

“Lembro-me de o ver na televisão a ganhar o seu primeiro título. Eu ainda estava em casa a ver as corridas. Obviamente, no seu auge, penso que ele era intocável. Longa carreira, grande carreira. Ele deu muito ao desporto e agora ele próprio diz, ainda tem muitas coisas para dar, mas para o mundo. Os seus valores na vida mudaram bastante recentemente”.

“Estávamos no mesmo voo do México para Santiago porque eu ia para a Argentina e ele disse que ia para a Patagónia. Ele estava lá, só ele e a sua mochila. Ele foi lá durante 10 dias para fazer caminhadas. Não creio que ele o tivesse feito há 10 anos. A sua visão da vida mudou bastante, e é muito interessante ver como ele fala sobre as coisas, que está realmente a pressionar para um futuro mais sustentável, usando a sua voz”.