F1: Valentino Rossi quer correr com Lando Norris | AutoSport

Valentino Rossi deixou a competição de duas rodas mas pretende manter-se ativo nas quatro rodas e já pensou num colega de equipa.

Lando Norris admitiu que é grande fã de Rossi desde muito jovem e as cores do seu capacete refletem as cores do capacete do seu ídolo. Ambos já se conheceram pessoalmente e desde então têm mantido contacto e Rossi gostaria de ver Norris como colega de equipa numa prova:“Estou sempre em contacto com Lando porque ele é meu fã desde o início”, disse Rossi recentemente ao Motorsport.com.

“Ele fez um capacete especial como o meu em Monza. Sigo-o muito porque o considero um grande, grande talento, muito jovem e é um tipo divertido”, acrescentou ele. “No próximo ano, com mais tempo, quero tentar ir ver uma corrida de Fórmula 1. Vou correr nos carros e se puder fazer uma corrida com o Lando, para mim será um grande, grande prazer porque é muito rápido e podemos desfrutar com certeza”, disse ele. “Seria fantástico porque o Lando é muito rápido”, acrescentou ele.