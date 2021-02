F1 vai discutir retirada de peças de desenho específico

A Comissão de Fórmula 1 vai reunir amanhã também para discutir a potencial eliminação de componentes especificados pela FIA, ou ‘Prescribed Design Components’, se preferir. Recorde-se que os regulamentos até aqui previam duas categorias de componentes: peças não listadas (que as equipas recebem de um fornecedor ou de uma equipa rival) e peças listadas (das quais as formações detenham a propriedade intelectual).

O regulamento de 2021, por uma razão de controlo de custos, tem cinco categorias: peças listadas (das quais as equipas detenham a propriedade intelectual), peças Standard (fornecedor único através de concurso), peças de desenho específico ou “prescribed design” (fornecimento livre segundo determinada especificação), peças Transferíveis (podem ser partilhadas com outras equipas) e peças Open Source (peças cujo desenho e especificações são oferecidas ás equipas).

O uso destas peças PDC (Prescribed Design Components) é obrigatório e as peças não podem ser modificadas pelas equipas, a não ser com permissão da FIA, se forem incompatíveis, não forem fiáveis e inseguras, nos respetivos monolugares.

Portanto, está em equação passar algumas peças PDC para outras categorias, pois existe o receio que algumas possam funcionar bem em alguns monolugares, mas não noutros. Trocando-as de categoria, pode ser mais fácil adequá-las.